У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,1. Есть угроза цунами

У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS) в Twitter.

«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении NWS.

Землетрясение началось 28 июля после 22:00 по местному времени. Информации о пострадавших нет.

Также центр опубликовал карту районов, к которым может прийти волна, — примерно через 4 часа ее ждут на российском полуострове Камчатка.

NWS Tsunami Alerts

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