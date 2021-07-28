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Зеленський змінив склад РНБО

Автор:
Софія Телішевська
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Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України та увів туди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в указі № 325, оприлюдненому на сайті президента.

Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:

  • Володимир Зеленський (президент);
  • Іван Баканов (СБУ);
  • Ірина Венедіктова (Офіс генпрокурора);
  • Герман Галущенко (Міненерго);
  • Олексій Данілов (секретар РНБО);
  • Андрій Єрмак (Офіс президента);
  • Анатолій Загородній (НАНУ);
  • Валерій Залужний (ЗСУ);
  • Дмитро Кулеба (МЗС);
  • Юлія Лапутіна (Мінветеранів);
  • Олександр Литвиненко (Служба зовнішньої розвідки);
  • Олексій Любченко (Мінекономіки);
  • Сергій Марченко (Мінфін);
  • Денис Монастирський (МВС);
  • Дмитро Разумков (Верховна Рада);
  • Олексій Резніков (Мінреінтеграції);
  • Ольга Стефанішина (Кабмін);
  • Андрій Таран (Міноборони);
  • Олег Уруський (Мінстратегпром);
  • Михайло Федоров (Мінцифри);
  • Ігор Черкаський (Держфінмоніторинг);
  • Кирило Шевченко (НБУ);
  • Денис Шмигаль (Кабмін).

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак займав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.