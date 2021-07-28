Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и ввел туда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом говорится в указе № 325, обнародованном на сайте президента.
Этим же указом из персонального состава СНБО вывели бывшего главнокомандующего Романа Хомчака.
Таким образом, в СНБО сейчас входят 23 человека:
- Владимир Зеленский (президент);
- Иван Баканов (СБУ);
- Ирина Венедиктова (Офис генпрокурора);
- Герман Галущенко (Минэнерго);
- Алексей Данилов (секретарь СНБО);
- Андрей Ермак (Офис президента);
- Анатолий Загородний (НАНУ);
- Валерий Залужный (ВСУ);
- Дмитрий Кулеба (МИД);
- Юлия Лапутина (Минветеранов);
- Александр Литвиненко (Служба внешней разведки);
- Алексей Любченко (Минэкономики);
- Сергей Марченко (Минфин);
- Денис Монастырский (МВД);
- Дмитрий Разумков (Верховная Рада);
- Алексей Резников (Минреинтеграции);
- Ольга Стефанишина (Кабмин);
- Андрей Таран (Минобороны);
- Олег Уруский (Минстратегпром);
- Михаил Федоров (Минцифры);
- Игорь Черкасский (Госфинмониторинг);
- Кирилл Шевченко (НБУ);
- Денис Шмыгаль (Кабмин).
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.