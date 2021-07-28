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Зеленский изменил состав СНБО

Автор:
София Телишевская
Дата:

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и ввел туда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится в указе № 325, обнародованном на сайте президента.

Этим же указом из персонального состава СНБО вывели бывшего главнокомандующего Романа Хомчака.

Таким образом, в СНБО сейчас входят 23 человека:

  • Владимир Зеленский (президент);
  • Иван Баканов (СБУ);
  • Ирина Венедиктова (Офис генпрокурора);
  • Герман Галущенко (Минэнерго);
  • Алексей Данилов (секретарь СНБО);
  • Андрей Ермак (Офис президента);
  • Анатолий Загородний (НАНУ);
  • Валерий Залужный (ВСУ);
  • Дмитрий Кулеба (МИД);
  • Юлия Лапутина (Минветеранов);
  • Александр Литвиненко (Служба внешней разведки);
  • Алексей Любченко (Минэкономики);
  • Сергей Марченко (Минфин);
  • Денис Монастырский (МВД);
  • Дмитрий Разумков (Верховная Рада);
  • Алексей Резников (Минреинтеграции);
  • Ольга Стефанишина (Кабмин);
  • Андрей Таран (Минобороны);
  • Олег Уруский (Минстратегпром);
  • Михаил Федоров (Минцифры);
  • Игорь Черкасский (Госфинмониторинг);
  • Кирилл Шевченко (НБУ);
  • Денис Шмыгаль (Кабмин).

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.