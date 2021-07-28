Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и ввел туда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится в указе № 325, обнародованном на сайте президента.

Этим же указом из персонального состава СНБО вывели бывшего главнокомандующего Романа Хомчака.

Таким образом, в СНБО сейчас входят 23 человека:

Владимир Зеленский (президент);

Иван Баканов (СБУ);

Ирина Венедиктова (Офис генпрокурора);

Герман Галущенко (Минэнерго);

Алексей Данилов (секретарь СНБО);

Андрей Ермак (Офис президента);

Анатолий Загородний (НАНУ);

Валерий Залужный (ВСУ);

Дмитрий Кулеба (МИД);

Юлия Лапутина (Минветеранов);

Александр Литвиненко (Служба внешней разведки);

Алексей Любченко (Минэкономики);

Сергей Марченко (Минфин);

Денис Монастырский (МВД);

Дмитрий Разумков (Верховная Рада);

Алексей Резников (Минреинтеграции);

Ольга Стефанишина (Кабмин);

Андрей Таран (Минобороны);

Олег Уруский (Минстратегпром);

Михаил Федоров (Минцифры);

Игорь Черкасский (Госфинмониторинг);

Кирилл Шевченко (НБУ);

Денис Шмыгаль (Кабмин).

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.