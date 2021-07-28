Головний санлікар: В Україні загалом зафіксували 17 випадків зараження штамом «Дельта»

Головний санлікар Ігор Кузін розповів, що в Україні вже зареєстрували 17 випадків зараження новим штамом «Дельта». Одна людина померла.
Про це він розповів на брифінгу, який транслював телеканал «Україна 24».
«Що стосується України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків штаму «Дельта» [...] Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням», — зазначив Кузін.
За його словами, випадки інфікування підтвердилися в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Також він розповів, що одна людина померла від цього штаму. Вона мала супутні хвороби.
«Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або під час виконання службових обовʼязків, або в домашніх умовах», — пояснив санлікар.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.