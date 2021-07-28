Головний санлікар: В Україні загалом зафіксували 17 випадків зараження штамом «Дельта»

Головний санлікар Ігор Кузін розповів, що в Україні вже зареєстрували 17 випадків зараження новим штамом «Дельта». Одна людина померла.

Про це він розповів на брифінгу, який транслював телеканал «Україна 24».

«Що стосується України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків штаму «Дельта» [...] Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням», — зазначив Кузін.

За його словами, випадки інфікування підтвердилися в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Також він розповів, що одна людина померла від цього штаму. Вона мала супутні хвороби.

«Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або під час виконання службових обовʼязків, або в домашніх умовах», — пояснив санлікар.