Главный санврач: В Украине в целом зафиксировали 17 случаев заражения штаммом «Дельта»

Главный санврач Игорь Кузин рассказал, что в Украине уже зарегистрировали 17 случаев заражения новым штаммом «Дельта». Один человек умер.

Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал «Украина 24».

«Что касается Украины, на сегодня у нас выявлено 17 случаев штамма «Дельта» [...] Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием», — отметил Кузин.

По его словам, случаи инфицирования подтвердились в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Также он рассказал, что один человек умер от этого штамма. Он имел сопутствующие болезни.

«Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях», — пояснил санврач.