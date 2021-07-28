Главный санврач: В Украине в целом зафиксировали 17 случаев заражения штаммом «Дельта»

Главный санврач Игорь Кузин рассказал, что в Украине уже зарегистрировали 17 случаев заражения новым штаммом «Дельта». Один человек умер.
Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал «Украина 24».
«Что касается Украины, на сегодня у нас выявлено 17 случаев штамма «Дельта» [...] Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием», — отметил Кузин.
По его словам, случаи инфицирования подтвердились в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Также он рассказал, что один человек умер от этого штамма. Он имел сопутствующие болезни.
«Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях», — пояснил санврач.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его обнаружили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.