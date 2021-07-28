Кабмин ужесточил правила въезда в Украину из-за штамма «Дельта». Тесты придется сдавать всем невакцинированным

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «Дельта». Новые правила заработают с августа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

Согласно новым правилам, все невакцинированные как иностранцы, так и граждане Украины, для въезда должны будут сдавать ПЦР-тест.

«Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления в силу постановления, проезд будет без помех. Граждане, которые выехали за границу после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением «Вдома», — пояснил Ляшко.