Кабмін посилив правила в’їзду в Україну через штам «Дельта». Тести доведеться здавати усім невакцинованим

Кабінет міністрів посилив правила в’їзду в Україну через поширення у світі нового штаму коронавірусу «Дельта». Нові правила запрацюють з серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Згідно з новими правилами, усі невакциновані як іноземці, так і громадяни України, для в’їзду повинні будуть здавати ПЛР-тест.

«Для громадян України, які виїхали за кордон до набрання чинності постанови, проїзд буде без перешкод. Громадяни, які виїхали за кордон після набрання чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком «Вдома», — пояснив Ляшко.