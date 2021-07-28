Якість харчування у школах і таборах покращиться — Кабмін ухвалив постанову

Кабінет міністрів підтримав постанову про затвердження нових норм і порядку організації харчування в закладах освіти та таборах відпочинку.
Відповідне рішення урядовці схвалили на засіданні 28 липня.
Ця постанова покликана покращити якість харчування та підвищити цінність раціону. Так, калорійність сніданку має становити 25—30% від добової потреби, а обіду — 30—35%.
Також документ регулює кількість білку, яку мають отримувати діти на сніданок, обід і вечерю.
«М’ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, бобові та горіхи є основними джерелами білку. Додатковим джерелом корисних білків є злакові продукти», — йдеться в постанові.
Там також наголошують, що дві третини жиру, який споживають діти або здобувачі освіти, має надходити у вигляді ненасиченого жиру, але не більше ніж 10% від загальної добової калорійності.
«Зменшення споживання насичених жирів переважно тваринного походження асоційоване зі зменшенням ризику захворювань системи кровообігу. Доцільною є заміна насичених жирів тваринного походження ненасиченими жирами рослинного походження та регулярна присутність морської риби в чергуванні страв», — пояснюють автори документу.
- У 2020 році перша леді Олена Зеленська спільно з кухарем Євгеном Клопотенком анонсували реформу шкільного меню. Вони зазначили, що прагнуть змінити норми харчування, які діяли ще з часів СРСР. Торік реформа розпочалася з оновлення нормативної бази. У 2021 році зайнялися новим меню.