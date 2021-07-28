Качество питания в школах и лагерях улучшится — Кабмин принял постановление

Кабинет министров поддержал постановление об утверждении новых норм и порядка организации питания в учебных заведениях и лагерях.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 28 июля.

Это постановление призвано улучшить качество питания и повысить ценность рациона. Так, калорийность завтрака должна составлять 25—30% от суточной потребности, а обеда — 30—35%.

Также документ регулирует количество белка, которое должны получать дети на завтрак, обед и ужин.

«Мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, бобовые и орехи — это основные источники белка. Дополнительным источником полезных белков являются злаковые продукты», — говорится в постановлении.