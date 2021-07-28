Качество питания в школах и лагерях улучшится — Кабмин принял постановление

Кабинет министров поддержал постановление об утверждении новых норм и порядка организации питания в учебных заведениях и лагерях.
Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 28 июля.
Это постановление призвано улучшить качество питания и повысить ценность рациона. Так, калорийность завтрака должна составлять 25—30% от суточной потребности, а обеда — 30—35%.
Также документ регулирует количество белка, которое должны получать дети на завтрак, обед и ужин.
«Мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, бобовые и орехи — это основные источники белка. Дополнительным источником полезных белков являются злаковые продукты», — говорится в постановлении.
Там также отмечают, что две трети жира, который потребляют дети, должно поступать в виде ненасыщенного жира, но не более 10% от общей суточной калорийности.
«Уменьшение потребления насыщенных жиров преимущественно животного происхождения уменьшает риск заболеваний системы кровообращения. Целесообразной является замена насыщенных жиров животного происхождения ненасыщенными жирами растительного происхождения и регулярное употребление морской рыбы», — объясняют авторы документа.
- В 2020 году первая леди Елена Зеленская совместно с поваром Евгением Клопотенко анонсировали реформу школьного меню. Они отметили, что стремятся заменить нормы питания, которые действовали еще со времен СССР. В прошлом году реформу начали с обновления нормативной базы. В 2021 году занялись новым меню.