МОН презентував нове меню для школярів. Його розробляли спільно з шеф-кухарем Клопотенком

Міністерство освіти та науки презентувало нове меню для школярів. Його розробляли разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Про це пише пресслужба МОН.

На презентації були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр освіти Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і сам кухар Клопотенко.

«Коли ми розпочинали роботу над реформою системи шкільного харчування, ми поставили собі мету — підвищити загальний середній рівень харчування в українських школах. Це комплексне завдання — від поліпшення якості, поживності страв і безпечності харчових продуктів до ресурсного забезпечення шкіл. Я хочу, щоб діти із задоволенням йшли у шкільну їдальню, а батьки були при цьому впевнені, що шкільне харчування корисне для здоров’я», — зазначила Олена Зеленська.

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Учасники презентували типове меню на 4 тижні. Воно міститиме 160 різних страв, які будуть використовуватися залежно від потреб харчування у різних закладах освіти.

«У меню шкільних їдалень зʼявляться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів і м’яса в раціоні. До меню додаються покрокові рецепти та технічні картки, що значно полегшить роботу працівників шкільних їдалень», — підкреслив Євген Клопотенко.

Під час презентації дітям дали спробувати кілька страв з оновленого меню, а саме — салат із морквою та сметаною, шпундру, булгур і львівський сирник.