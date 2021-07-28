Естонія передала Україні 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Естонія відправила до України гуманітарну допомогу літаком Військово-повітряних сил. На його борту перевозять 52 800 доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Про це пише пресслужба МЗС Естонії.

Ці дози вакцини використають переважно для вакцинації військових резерву. Загалом Естонія планує передати Україні 200 тисяч доз, а це лише перша партія. Решта прибуде до України через загальний механізм ЄС.

«Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, даючи змогу Україні більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів», — сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.