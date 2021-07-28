Эстония передала Украине 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Эстония отправила в Украину гуманитарную помощь самолетом Военно-воздушных сил. На его борту перевозят 52 800 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом пишет пресс-служба МИД Эстонии.
Эти дозы вакцины используют преимущественно для вакцинации военных резерва. В целом Эстония планирует передать Украине 200 тысяч доз, а это только первая партия. Остальные дозы прибудут в Украину через общий механизм ЕС.
«Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволяя Украине больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
- Правительство обновило национальный план вакцинации против коронавируса до 31 декабря 2021 года. План обновили из-за фактических темпов прививочной кампании и обновления информации по закупкам вакцины. Так, в соответствии с планом, каждый месяц планируют получать три разных вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Novovax. В августе планируют сделать 6 миллионов прививок, а с сентября — более 8 миллионов ежемесячно.
- Всего до конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета привезут 20 миллионов доз вакцины от компании Pfizer. Этого будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.