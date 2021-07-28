В Івано-Франківській області на житловий будинок впав легкомоторний літак. Є загиблі

В Івано-Франківській області впав легкомоторний літак, через що загинули 4 людини.

Про це повідомляє Державно служба з надзвичайних ситуацій.

О 13:40 поблизу села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Після цього виникла пожежа. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Місцеве видання «Курс» повідомляє, що в авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк. Також загинули троє іноземців, які перебували в літаку.

Вони розбилися на літаку Advantic WT10. Літак розрахований на пілота і трьох пасажирів. Повідомляється, що Табанюк – професійний льотчик, голова громадської організації «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації», яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації. Табанюк мав понад 40 років льотного стажу.