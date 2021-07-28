В Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный самолет. Есть погибшие

В Ивано-Франковской области упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли 4 человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 13:40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом. После этого возник пожар. В 13:58 пожар локализовали. К тушению привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.

Местное издание «Курс» сообщает, что в авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.

Они разбились на самолете Advantic WT10. Самолет рассчитан на пилота и трех пассажиров. Сообщается, что Табанюк — профессиональный летчик, глава общественной организации «Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации», которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации. Табанюк имел более 40 лет летного стажа.