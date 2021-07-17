В Николаевской области упал вертолет Ми-2. Есть погибшие

В Николаевской области упал вертолет Ми-2, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
«17 июля в 06:08 вблизи с. Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)», — говорится в утренней сводке ведомства.
На месте падения возник пожар. Его потушили силами двух спецмашин.
- В начале июля в Польше частный вертолет с пассажирами упал в озеро Талты. Трое украинцев, находившихся на борту, получили серьезные травмы.
- До этого на Филиппинах разбился военный самолет C-130 Hercules. Погибли не менее 45 человек.