В Николаевской области упал вертолет Ми-2. Есть погибшие

В Николаевской области упал вертолет Ми-2, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

«17 июля в 06:08 вблизи с. Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)», — говорится в утренней сводке ведомства.

На месте падения возник пожар. Его потушили силами двух спецмашин.