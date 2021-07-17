У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2. Є загиблі

У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, у результаті чого загинули дві людини.
Про це повідомляє ДСНС.
«17 липня о 06:08 поблизу с. Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням, внаслідок чого загинуло 2 особи (пілот та помічник пілота)», — йдеться в ранковому зведенні відомства.
На місці падіння виникла пожежа. Її загасили силами двох спецмашин.
- На початку липня в Польщі приватний вертоліт з пасажирами впав в озеро Талти. Троє українців, які перебували на борту, отримали серйозні травми.
- До цього на Філіппінах розбився військовий літак C-130 Hercules. Загинули щонайменше 45 людей.