У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2. Є загиблі

У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, у результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє ДСНС.

«17 липня о 06:08 поблизу с. Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням, внаслідок чого загинуло 2 особи (пілот та помічник пілота)», — йдеться в ранковому зведенні відомства.

На місці падіння виникла пожежа. Її загасили силами двох спецмашин.