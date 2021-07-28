Американські вчені: Китай будує в Сіньцзяні 110 шахт для міжконтинентальних балістичних ракет

Експерти Федерації американських вчених (FAS) дійшли висновку, що влада Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі будує 110 шахт для запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це пише BBC.

По супутникових знімках видно, що будівництво ведеться в пустелі приблизно за 100 км на північний захід від міста Хамі, на площі у 800 кв. км. Шахти будуть розташовуватися досить далеко від морських берегів Китаю, і тому, вважають експерти, стануть невразливими для звичайних крилатих ракет, які можна запустити з військових кораблів в Тихому океані.

Перед цим газета The Washington Post написала, що китайська влада будує 119 подібних шахт на території провінції Ганьсу. Всі ці дані свідчать про збільшення ядерного арсеналу Пекіна приблизно в 10 разів, тобто це «найзначніше збільшення китайського ядерного арсеналу за всю історію».

«Кількість нових китайських шахт у стадії будівництва перевищує кількість шахтних міжконтинентальних балістичних ракет, експлуатованих Росією, і становить більш ніж половину чисельності всіх американських міжконтинентальних балістичних ракет», — кажуть експерти.