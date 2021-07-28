Американские ученые: Китай строит в Синьцзяне 110 шахт для межконтинентальных баллистических ракет

Эксперты Федерации американских ученых (FAS) пришли к выводу, что власти Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе строят 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом пишет BBC.

Исходя из спутниковых снимков, строительство ведется в пустыне примерно в 100 км к юго-западу от города Хами, на площади в 800 кв. км. Шахты будут располагаться достаточно далеко от морских берегов Китая, и поэтому, считают эксперты, станут неуязвимыми для обычных крылатых ракет, которые можно запустить с военных кораблей в Тихом океане.

Перед этим газета The Washington Post написала, что китайские власти строят 119 подобных шахт на территории провинции Ганьсу. Все эти данные говорят об увеличении ядерного арсенала Пекина примерно в 10 раз, это «самое значительное расширение китайского ядерного арсенала за всю историю».

«Количество новых китайских шахт в стадии строительства превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых Россией, и составляет более половины численности всех американских межконтинентальных баллистических ракет», — говорят эксперты.