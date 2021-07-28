Байден заявив, що економіка Росії спирається тільки на нафту та ядерну зброю — і це створює труднощі для Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що російська економіка спирається тільки на нафту та ядерну зброю, що створює певні труднощі для керівництва країни, зокрема для президента Володимира Путіна.

Про це він заявив під час виступу у штаб-квартирі офісу директора Національної розвідки США, цитує Bloomberg.

«Я зустрічався з паном Путіним. У нього є реальна проблема. Він очолює економіку, у якій є ядерна зброя та нафтові свердловини, і більше нічого. Більше нічого. Ця економіка — восьма з найменших або найбільших у світі? Він знає, що у нього є реальна проблема, що робить його ще більш небезпечним, на мій погляд», — заявив Байден.