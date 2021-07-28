Байден заявил, что экономика России опирается только на нефть и ядерное оружие — и это создает трудности для Путина

Президент США Джо Байден заявил, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие, что создает определенные трудности для руководства страны, в частности для президента Владимира Путина.

Об этом он заявил во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, цитирует Bloomberg.

«Я встречался с господином Путиным. У него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика — восьмая из самых маленьких или самых больших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд», — заявил Байден.