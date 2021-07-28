Байден заявил, что экономика России опирается только на нефть и ядерное оружие — и это создает трудности для Путина

Президент США Джо Байден заявил, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие, что создает определенные трудности для руководства страны, в частности для президента Владимира Путина.
Об этом он заявил во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, цитирует Bloomberg.
«Я встречался с господином Путиным. У него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика — восьмая из самых маленьких или самых больших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд», — заявил Байден.
Президент США также подчеркнул, что американская разведка лучше российской: «Он [Путин] знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит».
Американский лидер также вспомнил кибератаки, которые, по его словам, могут причинить ущерб в реальном мире: «Если мы окажемся в состоянии войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет следствием действий в киберпространстве»
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил лидеру России о полной поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
- Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что темы Украины они с Байденом касались, но «не очень подробно».