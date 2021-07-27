В Україні за добу зробили понад 125 тисяч щеплень від коронавірусу. Другу дозу отримали 48 тисяч людей

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 3 177 763 людини, з них першу дозу — 3 177 761 людина, обидві — 1 760 835.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 27 липня.

В Україні за добу 26 липня зробили 126 096 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 78 052 людини, другу — 48 044.

Що стосується хворих на коронавірус, то за добу 26 липня виявили 681 новий випадок. Найбільше — у Києві (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях. Також за минулу добу 27 людей померли, 515 одужали, шпиталізували 266 пацієнтів.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 249 344 людей, померли 52 876, а одужали 2 184 880.