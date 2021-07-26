У Словаччині підтримали зміни до закону, які нададуть привілеї вакцинованим людям

Водночас коаліційні партії дещо пом’якшили попередній варіант змін на тлі протестів проти вакцинації в країні. На поправках наполягала права популістська партія «Ми — родина».

Національна рада Словаччини схвалила зміни до закону, які нададуть певні привілеї вакцинованим людям . Вони зможуть уникати певних обмежень під час жорсткого карантину.

Самі ж зміни тепер дають державі можливість надавати перевагу вакцинованим людям. Голова Управління громадської охорони здоров’я матиме змогу обмежувати вхід до ресторанів, театрів, перукарень та інших закладів невакцинованим людям.

Якщо ж ситуація з коронавірусом ставатиме гіршою, то невакцинованим буде обов’язково потрібен негативний тест або довідка про одужання.

Партія «Ми — родина» домоглася створення для невакцинованих певних винятків із цих правил. У початковому варіанті планувалося, що нещеплені люди повинні будуть надавати негативний тест під час візиту до будь-яких громадських місць, але з цього переліку виключили супермаркети, аптеки та салони оптики.

Опозиція у Словаччині вже заявила, що оскаржить ці зміни у Конституційному суді країни.