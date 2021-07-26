Суд звільнив «тітушку» Крисіна від відповідальності за трьома статтями

Дарницький суд Києва звільнив від відповідальності засудженого за вбивство журналіста Вʼячеслава Веремія Юрія Крисіна за трьома статтями у справі щодо викрадення й катування активістів Євромайдану.

Про це повідомляє Watchers.

Згідно з рішенням суду, Крисін був звільнений від відповідальності за статтями 296 (хуліганство вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб).