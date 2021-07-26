Суд освободил «титушку» Крысина от ответственности по трем статьям

Дарницкий суд Киева освободил от ответственности осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом сообщает Watchers.

Согласно решению суда, Крысин был освобожден от ответственности по статьям 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц).