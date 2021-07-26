Український міністр Гутцайт судив фінальний поєдинок між російськими фехтувальницями на Олімпіаді

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт судив фінальний матч жіночого фехтування на Олімпійських іграх у Токіо.
Про це йдеться на офіційному сайті Ігор.
В індивідуальній шаблі за золоту медаль у фіналі боролися росіянки Соф'я Вєлікая та Софія Позднякова.
Гутцайт відпрацював на цьому поєдинку, який з рахунком 15:11 виграла Позднякова.
У минулому Вадим Гутцайт був учасником трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000) і чемпіоном Барселони — 1992 року в командній шаблі.
Також чиновник має статус судді міжнародної категорії. Наразі він очолює Федерацію фехтування України.
- Україна вже отримала на Олімпійських іграх — 2020 дві медалі: бронзу завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).