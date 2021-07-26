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Український міністр Гутцайт судив фінальний поєдинок між російськими фехтувальницями на Олімпіаді

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Український міністр Гутцайт судив фінальний поєдинок між російськими фехтувальницями на Олімпіаді

НОК України / Twitter

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт судив фінальний матч жіночого фехтування на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це йдеться на офіційному сайті Ігор.

В індивідуальній шаблі за золоту медаль у фіналі боролися росіянки Соф'я Вєлікая та Софія Позднякова.

Гутцайт відпрацював на цьому поєдинку, який з рахунком 15:11 виграла Позднякова.

У минулому Вадим Гутцайт був учасником трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000) і чемпіоном Барселони — 1992 року в командній шаблі.

Також чиновник має статус судді міжнародної категорії. Наразі він очолює Федерацію фехтування України.

  • Україна вже отримала на Олімпійських іграх — 2020 дві медалі: бронзу завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).