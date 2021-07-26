Український міністр Гутцайт судив фінальний поєдинок між російськими фехтувальницями на Олімпіаді

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт судив фінальний матч жіночого фехтування на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це йдеться на офіційному сайті Ігор.

В індивідуальній шаблі за золоту медаль у фіналі боролися росіянки Соф'я Вєлікая та Софія Позднякова.

Гутцайт відпрацював на цьому поєдинку, який з рахунком 15:11 виграла Позднякова.