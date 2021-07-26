Украинский министр Гутцайт судил финальный поединок между российскими фехтовальщицами на Олимпиаде

Гутцайт отработал на этом поединке, который со счетом 15:11 выиграла Позднякова.

В индивидуальной сабле за золотую медаль в финале боролись россиянки Софья Великая и София Позднякова.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт судил финальный матч по женскому фехтованию на Олимпийских играх в Токио.

В прошлом Вадим Гутцайт был участником трех Олимпиад (1992, 1996, 2000 годов) и чемпионом Барселоны в 1992 году в командной сабле.

Также чиновник имеет статус судьи международной категории. Сейчас он возглавляет Федерацию фехтования Украины.