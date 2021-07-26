В Україні за добу виявили понад 200 нових випадків ковіду. Вакцинували майже 50 тисяч людей

В Україні за неділю 25 липня виявили 213 нових випадків коронавірусу, а вакцинували 49 057 людей.
Про це вранці 26 липня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
За останню добу найбільшу кількість нових хворих виявили в Києві (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях. Також за минулу добу шпиталізували 256 людей, померли двоє, а одужали 170.
Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 2 248 663 випадки коронавірусу, одужали 2 184 365 людей, а померли 52 849.
Що стосується вакцинації, то за добу 25 липня зробили 49 057 щеплень. Першу дозу отримали 39 150 людей, другу — 9 907.
Загалом від початку кампанії першу дозу отримали 3 099 709 людей, повністю вакциновані — 1 712 791.
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