В Україні за добу виявили понад 200 нових випадків ковіду. Вакцинували майже 50 тисяч людей

В Україні за неділю 25 липня виявили 213 нових випадків коронавірусу, а вакцинували 49 057 людей.

Про це вранці 26 липня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу найбільшу кількість нових хворих виявили в Києві (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях. Також за минулу добу шпиталізували 256 людей, померли двоє, а одужали 170.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 2 248 663 випадки коронавірусу, одужали 2 184 365 людей, а померли 52 849.