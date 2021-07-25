У МОЗ анонсували певні привілеї для вакцинованих українців

«Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання внутрішнього «ковідного» сертифікату. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку «Дія», який підтверджує факт щеплення від COVID-19», — пояснив він.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю « Апострофу ».

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вакциновані українці під час карантину матимуть певні привілеї.

Кузін зазначив, що подібні привілеї будуть запроваджуватися відповідною постановою Кабміну. Він вважає, що вакциновані українці під час карантину зможуть відвідувати різні заклади.

«Серед різних опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян», — підкреслив головний санлікар.