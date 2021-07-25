В Минздраве анонсировали определенные привилегии для вакцинированных украинцев

В Министерстве здравоохранения сообщили, что вакцинированные украинцы во время карантина будут иметь определенные привилегии.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью «Апострофу».
«Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании внутреннего «ковидного» сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении «Дія», который подтверждает факт прививки от COVID-19», — пояснил он.
Кузин отметил, что подобные привилегии будут вводиться соответствующим постановлением Кабмина. Он считает, что вакцинированные украинцы во время карантина смогут посещать различные заведения.
«Среди различных опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан», — подчеркнул главный санврач.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, и «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране доступны вакцины производства Sinovac, AstraZeneca, Moderna и Pfizer-BioNTech.