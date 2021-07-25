В Минздраве анонсировали определенные привилегии для вакцинированных украинцев

В Министерстве здравоохранения сообщили, что вакцинированные украинцы во время карантина будут иметь определенные привилегии.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью «Апострофу».

«Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании внутреннего «ковидного» сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении «Дія», который подтверждает факт прививки от COVID-19», — пояснил он.