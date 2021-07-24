В Украине уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну прививку от коронавируса

В Украине за сутки 23 июля сделали 152 675 прививок от коронавируса — то есть уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 24 июля.

За сутки 23 июля одну дозу получили 90 072 человека, вторую — 62 603 человека. Всего с начала кампании в Украине сделали 4 691 872 прививки: одну дозу получили 3 010 138 человек, обе — 1 681 734.