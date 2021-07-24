Обвал будинку в Маямі: рятувальники завершили пошук тіл, жертвами стали 97 людей

У передмісті Маямі, у містечку Серфсайд, 23 липня рятувальники припинили пошук людських останків. Там 24 червня обвалилась 12-поверхівка і загинули щонайменше 97 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Пошукова операція тривала протягом декількох тижнів, під завалами так і не знайшли жодного живого. 7 липня влада офіційно повідомила, що немає шансів знайти когось живим, тому зараз поліція продовжить прочісувати сміття, аби повернути людям те, що вціліло.

Слідчим іще належить визначити, що призвело до обвалу будинку. Інженерний звіт 2018 року пролив світло на недоліки, які наразі є в центрі уваги — інженер-консультант тоді попереджав, що житлова будівля має «серйозні пошкодження» та потребує ремонту. Він вказав на відсутність належного стоку води, що є системною проблемою. Солона вода з узбережжя спричиняла корозію, руйнувала бетонні конструкції під басейном. Інженер також повідомляв про тріщини колон та стін у гаражі.

Частину конструкції, яка вціліла після обвалу, але була нестійкою, навмисно знесли 5 липня.