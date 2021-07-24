Обвал дома в Майами: спасатели завершили поиск тел, жертвами стали 97 человек

В пригороде Майами, в городке Серфсайд, 23 июля спасатели прекратили поиск человеческих останков. Там 24 июня обрушилась 12-этажка и погибли по меньшей мере 97 человек, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Поисковая операция продолжалась в течение нескольких недель, под завалами так и не нашли ни одного живого. 7 июля власти официально сообщили, что нет шансов найти живых, поэтому сейчас полиция продолжит прочесывать мусор, чтобы вернуть людям то, что уцелело.

Следователям еще предстоит определить, что привело к обвалу дома. Инженерный отчет 2018 года пролил свет на недостатки, которые сейчас в центре внимания — тогда инженер-консультант предупреждал, что у жилого здания «серьезные повреждения» и оно нуждается в ремонте. Он указал на отсутствие надлежащего стока воды, что является системной проблемой. Соленая вода с побережья вызывала коррозию, разрушала бетонные конструкции под бассейном. Инженер также сообщал о трещинах колонн и стен в гараже.

Часть конструкции, которая уцелела после обвала, но была неустойчивой, намеренно снесли 5 июля.