В США взорвали уцелевшую часть многоэтажки, которая обвалилась около Майами

В США взорвали уцелевшую часть многоэтажки Champlain Towers South в городе Серфсайд около Майами (штат Флорида, США). Все из-за урагана «Эльза», который в ближайшее время достигнет побережья.
Об этом пишет Reuters.
В обломках дома просверлили специальные отверстия, в которые заложили небольшие взрывные заряды. После этого уцелевшую часть многоэтажки взорвали.
Сейчас спасательные работы на территории комплекса приостановили, их возобновят после сноса и очистки места от обломков.
- 24 июня рядом с Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Завалы до сих пор разбирают. Спасатели нашли тела 24 погибших, но более 120 человек пока считаются пропавшими без вести.