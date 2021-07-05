В США взорвали уцелевшую часть многоэтажки, которая обвалилась около Майами

В США взорвали уцелевшую часть многоэтажки Champlain Towers South в городе Серфсайд около Майами (штат Флорида, США). Все из-за урагана «Эльза», который в ближайшее время достигнет побережья.

Об этом пишет Reuters.

В обломках дома просверлили специальные отверстия, в которые заложили небольшие взрывные заряды. После этого уцелевшую часть многоэтажки взорвали.

Сейчас спасательные работы на территории комплекса приостановили, их возобновят после сноса и очистки места от обломков.