Обвал дома в Майами: под завалами нашли еще два тела. Число жертв возросло до 12

В США число погибших в результате обрушения дома в городе Серфсайд у Майами (штат Флорида) возросло до 12, пропавшими без вести числятся 149 человек.

Об этом сообщает ABC News.

Поисково-спасательные работы среди завалов ведутся круглосуточно.

«Никто не теряет надежды. Мы стремимся вытащить всех из этой груды обломков», — заявил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Представители власти выразили надежду, что некоторые из 156 пропавших без вести человек выжили в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках. Спасатели до сих пор ищут их с помощью собак, сонара, беспилотников и инфракрасного сканирования.