В Майами после обрушения многоэтажки 159 человек пропали без вести, как минимум четверо погибли

В американском городе Майами (штат Флорида) из-за обрушения многоэтажки 159 человек пропали без вести, до этого говорили о 99. Под завалами уже нашли 120 человек.

Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, сообщает CNN.

«К сожалению, это была трагическая ночь. Сейчас у нас насчитывается 120 человек, это очень хорошая новость. Но наше число пропавших без вести возросло до 159. Кроме того, мы можем сообщить, что погибли по меньшей мере четыре человека», — заявила Кава.