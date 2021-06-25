У Маямі після обвалення багатоповерхівки 159 людей зникли безвісти, щонайменше четверо загинули

В американському місті Маямі (штат Флорида) через обвалення багатоповерхівки 159 людей зникли безвісти, раніше говорили про 99. Водночас під завалами вже знайшли 120 людей.

Про це заявила мер округу Маяамі-Дейд Даніелла Левін Кава, повідомляє CNN.

«На жаль, це була трагічна ніч. Зараз у нас налічується 120 людей, що є дуже і дуже хорошою новиною. Але наша кількість зниклих безвісти зросла до 159. Крім того, ми можемо повідомити, що загинули щонайменше чотири людини», — заявила Кава.