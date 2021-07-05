Новини

У США підірвали вцілілу частину багатоповерхівки, яка обвалилася біля Маямі

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
У США підірвали вцілілу частину багатоповерхівки, яка обвалилася біля Маямі

Twitter / Florida Task Force 2 US&R

У США підірвали вцілілу частину багатоповерхівки Champlain Towers South у місті Серфсайд біля Маямі (штат Флорида, США). Усе через ураган «Ельза», який найближчим часом досягне узбережжя.

Про це пише Reuters.

В уламках будинку просвердлили спеціальні отвори, в які заклали невеликі вибухові заряди. Після цього вцілілу частину багатоповерхівки підірвали.

Наразі рятувальні роботи на території комплексу припиили, їх відновлять після знесення й очищення місця від уламків.

  • 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, у будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Завали будинку досі розбирають. Рятувальники знайшли тіла 24 загиблих, понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти.