Зеленський підписав рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Відповідний документ № 307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради оприлюднено на сайті президента.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.