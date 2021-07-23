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Зеленский подписал решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Автор:
София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора.

Соответствующий документ № 307/2021 вместе с указанным решением СНБО обнародован на сайте президента.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

  • 14 июня по итогам брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству.
  • Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку и заявление о перспективе членства Украины в Альянсе, заявив, что страна продолжит курс на внедрение реформ.