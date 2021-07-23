Європейський суд з прав людини відхилив перші вимоги Росії до України

Європейський суд з прав людини відхилив перші дві вимоги Росії про застосування тимчасових заходів до України у рамках міждержавної скарги. Ідеться про вимоги у частині постачання води до окупованого Криму та «дискримінацію» російськомовного населення.

Про це йдеться у заяві суду від 23 липня.

Суд вирішив не застосовувати тимчасові заходи, оскільки вони «не тягнуть за собою серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди правам людини».

Загалом росіяни подали до ЄСПЛ 10 претензій щодо України. Вимоги щодо тимчасових заходів за двома епізодами вже відхилили. Залишилися ще вісім.

Номер російської скарги 36958/21. Зазначимо, що це вперше РФ подала позов проти України до ЄСПЛ. Міністерство юстиції України заявляло, що цей позов не має жодної юридичної перспективи. Показово, що скаргу Росія подала російською мовою, хоча відповідно до регламенту всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовою.