Офіс президента та Мінʼюст прокоментували позов Росії проти України до ЄСПЛ

Судовий позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодної юридичної перспективи.

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському — все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму — ось він у вигляді подібних дій Росії», — сказав Подоляк.

Він додав, що Україна визнала Росію державою-окупантом, яка контролює захоплені території, тому вона повністю відповідальна за ситуацію на цих територіях — від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу.

Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що Росію чекає поразка в Європейському суді з прав людини за позовом проти України.

Урядовець говорить, що «Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні», адже у позові до суду виклали «усі міфи російської пропаганди».

«Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них зʼявиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору на них чекає — неминуча поразка», — написав міністр.