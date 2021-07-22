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Росія вперше подала позов на Україну до ЄСПЛ. Висловила 10 претензій

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Росія вперше подала позов на Україну до ЄСПЛ. Висловила 10 претензій

Anadolu Agency / Getty Images

Генеральна прокуратура Росії вперше подала позов на Україну до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це пише пресслужба прокуратури.

«Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчиняти, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і злагоду на території України», — заявили у відомстві.

Загалом Росія висунула Україні 10 претензій:

  • Відповідальність української влади за смерті цивільного населення під час Євромайдану, пожежі в Будинку профспілок в Одесі та під час Антитерористичної операції на Донбасі;
  • Придушення свободи слова та переслідування інакодумців, закриття ЗМІ;
  • Дискримінація російськомовного населення;
  • Дискримінація російського бізнесу;
  • Загибель людей та знищення майна під час обстрілів ЗСУ «суміжної території Російської Федерації»;
  • Позбавлення жителів окупованого Донбасу можливості голосувати на виборах;
  • Блокування Північно-Кримського каналу та постачання води до анексованого Криму;
  • Напади на дипломатичні установи Росії в Україні;
  • Авіакатастрофа рейсу MH17 через «незакриття Україною повітряного простору»;
  • Відмова від надання правової допомоги російським слідчим органам у розслідуванні всіх вищевказаних злочинів.

«У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобовʼязують Україну негайно припинити такі кричущі порушення», — вважають у Генпрокуратурі Росії.