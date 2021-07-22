Росія вперше подала позов на Україну до ЄСПЛ. Висловила 10 претензій

Генеральна прокуратура Росії вперше подала позов на Україну до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це пише пресслужба прокуратури.

«Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчиняти, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і злагоду на території України», — заявили у відомстві.

Загалом Росія висунула Україні 10 претензій:

Відповідальність української влади за смерті цивільного населення під час Євромайдану, пожежі в Будинку профспілок в Одесі та під час Антитерористичної операції на Донбасі;

Придушення свободи слова та переслідування інакодумців, закриття ЗМІ;

Дискримінація російськомовного населення;

Дискримінація російського бізнесу;

Загибель людей та знищення майна під час обстрілів ЗСУ «суміжної території Російської Федерації»;

Позбавлення жителів окупованого Донбасу можливості голосувати на виборах;

Блокування Північно-Кримського каналу та постачання води до анексованого Криму;

Напади на дипломатичні установи Росії в Україні;

Авіакатастрофа рейсу MH17 через «незакриття Україною повітряного простору»;

Відмова від надання правової допомоги російським слідчим органам у розслідуванні всіх вищевказаних злочинів.

«У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобовʼязують Україну негайно припинити такі кричущі порушення», — вважають у Генпрокуратурі Росії.