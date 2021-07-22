Офис президента и Минюст прокомментировали иск России против Украины в ЕСПЧ

Судебный иск России против Украины в Европейский суд по правам человека не имеет никакой юридической перспективы.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле не имеет никакого значения, а вот в пропагандистском — да. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма — вот он в виде подобных действий России», — сказал Подоляк.

Он добавил, что Украина признала Россию государством-оккупантом, которое контролирует захваченные территории, поэтому она полностью ответственна за ситуацию на этих территориях — от нарушений прав человека до грабежа экономического потенциала.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что Россию ждет поражение в Европейском суде по правам человека по иску против Украины. В то же время, у россиян появится дополнительный медиа-площадку.

Чиновник говорит, что «Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении», ведь в иске в суд выложили «все мифы российской пропаганды».

«Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и инфоповод. Но с юридической точки зрения их ждет — неизбежное поражение», — написал министр.