У житомирській в’язниці від побоїв помер увʼязнений. Фельдшер намагався видати за причину його смерті «серцеву недостатність»

У Житомирі у в’язниці № 8 від тяжких травм помер ув’язнений. Фельдшер медчастини намагався приховати причину смерті.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії «Центру охорони здоров’я ДКВС України» в області підписав попередній діагноз, що смерть ув’язненого настала через гостру серцеву недостатність.