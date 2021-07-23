В житомирской тюрьме от побоев умер заключенный. Фельдшер пытался выдать за причину его смерти «сердечную недостаточность»

В Житомире в тюрьме № 8 от тяжелых травм скончался заключенный. Фельдшер медчасти пытался скрыть причину смерти.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области подписал предварительный диагноз, что смерть заключенного наступила из-за острой сердечной недостаточности.