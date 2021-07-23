Генпрокурор Венедіктова підписала підозру заступнику голови Харківської облради. Його викрили на хабарі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру заступнику голови Харківської обласної ради, якого 22 липня викрили на хабарництві у понад мільйон гривень. Гроші він вимагав від директора комунального підприємства.

Про це генпрокурор повідомила у Facebook у пʼятницю, 23 липня.

Венедіктова зазначила, що кримінальне провадження у цій справі зареєстрували на початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази.

Під час слідства встановили, що фігуранти справи фактично вимагали гроші за свою «допомогу» у питанні працевлаштування посадовця. У день викриття детективи НАБУ повідомляли, що заступник голови облради вимагав гроші від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.