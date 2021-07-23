Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение заместителю главы Харьковского облсовета. Его разоблачили на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заместителю главы Харьковского областного совета, которого 22 июля разоблачили во взяточничестве на сумму более миллиона гривен. Деньги он требовал от директора коммунального предприятия.

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook в пятницу, 23 июля.

Венедиктова отметила, что уголовное производство по этому делу зарегистрировали в начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства.

Во время следствия установили, что фигуранты дела фактически требовали деньги за свою «помощь» в вопросе трудоустройства чиновника. В день разоблачения детективы НАБУ сообщали, что замглавы облсовета требовал деньги от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.