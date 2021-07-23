Збірна Гвінеї передумала і таки приїде на Олімпіаду в Токіо. Раніше там говорили, що бояться коронавірусу

У Гвінеї анулювали своє рішення не відправляти спортсменів на Олімпійські ігри в Токіо. Там все ж таки вирішили взяти участь в Олімпіаді.

Про це пише ESPN.

«Міністр спорту із задоволенням повідомляє громадянам Гвінеї, а також усій спортивній спільноті, що уряд, отримавши гарантії від регуляторів охорони здоровʼя, погодився на участь атлетів у 32-х Олімпійських Іграх у Токіо», — зазначили там.

Від Гвінеї на Олімпіаду поїдуть лише п’ять спортсменів. Раніше вони відмовилися від участі, посилаючись на поширення коронавірусу в Японії та розповсюдження нових штамів. Але місцеві ЗМІ писали, що в уряду африканської країни недостатньо коштів на те, щоб відправити своїх атлетів на Олімпіаду.