Сборная Гвинеи передумала и все-таки приедет на Олимпиаду в Токио. Ранее там говорили, что боятся коронавируса

В Гвинее аннулировали свое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио. Там все же решили принять участие в Олимпиаде.
Об этом пишет ESPN.
«Министр спорта с удовольствием сообщает гражданам Гвинеи, а также всей спортивной общественности, что правительство, получив гарантии от регуляторов здравоохранения, согласилось на участие атлетов в 32-х Олимпийских Играх в Токио», — отметили там.
От Гвинеи на Олимпиаду поедут только пять спортсменов. Ранее они отказались от участия, ссылаясь на распространение коронавируса в Японии и распространение новых штаммов. Но местные СМИ писали, что у правительства африканской страны недостаточно средств на то, чтобы отправить своих атлетов на Олимпиаду.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены сами будут надевать себе медали.