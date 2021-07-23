Сборная Гвинеи передумала и все-таки приедет на Олимпиаду в Токио. Ранее там говорили, что боятся коронавируса

В Гвинее аннулировали свое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио. Там все же решили принять участие в Олимпиаде.

Об этом пишет ESPN.

«Министр спорта с удовольствием сообщает гражданам Гвинеи, а также всей спортивной общественности, что правительство, получив гарантии от регуляторов здравоохранения, согласилось на участие атлетов в 32-х Олимпийских Играх в Токио», — отметили там.

От Гвинеи на Олимпиаду поедут только пять спортсменов. Ранее они отказались от участия, ссылаясь на распространение коронавируса в Японии и распространение новых штаммов. Но местные СМИ писали, что у правительства африканской страны недостаточно средств на то, чтобы отправить своих атлетов на Олимпиаду.