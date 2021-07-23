Instagram запустила функцію перекладу тексту в сторіс

Соціальна мережа Instagram запустила функцію автоматичного перекладу тексту в історіях (Stories).
Про це пише The Verge.
Під час перегляду історій Instagram тепер пропонує переклад з іноземної мови за допомогою напису «Подивитися переклад», який відображається в лівому верхньому кутку. Нововведення підтримує понад 90 мов, але поки є лише для користувачів додатка на iOS.
Видання зазначає, що в травні в Instagram зʼявилася функція відображення автоматичних субтитрів, і поява автоперекладу може говорити про те, що незабаром Instagram почне розробляти аудіопереклад.
- Нещодавно в Instagram зʼявилася функція регулювання чутливого контенту в стрічці.
- До цього Instagram запустила тестування посилань в сторіс для швидкого доступу до вебсторінок. Раніше така можливість була тільки у верифікованих користувачів.